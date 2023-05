Venezia: presentata oggi iniziativa "Port days"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa a Ca' Farsetti, è stato presentata l'iniziativa "Port days", per favorire la conoscenza delle città di Venezia e Chioggia con il mare. L'iniziativa è nata dalla collaborazione fra l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, la Capitaneria di porto e Venezia port community. È stato, quindi, costruito un sito, gratuito e multimediale, rivolto in particolare alle classi terze, quarte e quinte elementari. "Si tratta di una nuova proposta educativa, che dal prossimo anno scolastico farà parte a tutti gli effetti del catalogo degli itinerari educativi del Comune di Venezia - ha sottolineato l'assessore alle Politiche educative del comune di Venezia, Laura Besio -. Un'iniziativa che patrociniamo con grande interesse per il valore educativo che propone nell'esplorazione della realtà portuale, della navigazione, del mare, nel rendere le nuove generazioni più consapevoli delle nostre ricchezze, della nostra storia e tradizioni. La formula scelta è efficace, innovativa e intuitiva e si va ad aggiungere all'ulteriore proposta presentata qualche settimana fa dal titolo Marinando la scuola". "Con Port educational - ha aggiunto il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio - la logistica e i traffici commerciali, il lavoro e le professioni legate alla portualità e ancora il legame storico-culturale tra Venezia e il suo porto diventano 'mondi virtuali' alla portata dei più piccoli direttamente da computer, laptop e smartphone. Abbiamo ideato e realizzato uno strumento applicativo che, attraverso l'interazione, possa raccontare il nostro sistema portuale in modo semplice e diventare anche uno strumento formativo per le giovani generazioni, che sono i futuri cittadini. Grazie alla collaborazione con il Comune, dal prossimo anno scolastico, Port educational potrà essere inserito nei programmi formativi degli istituti primari veneziani e di questo siamo molto soddisfatti. In questo senso il progetto che abbiamo presentato, insieme alla manifestazione dei 'Port days', che portiamo avanti da diversi anni, e tutte le iniziative ludico-sportive e culturali di dialogo con la comunità territoriale che ospitiamo e supportiamo, vanno nella direzione di contribuire a creare un sistema portuale integrato e moderno perché aperto, conosciuto e vissuto dai cittadini". (Rev)