Scuola: Furfaro (Pd), rifiutata iscrizione a bambini disabili a Roma per assenza posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In alcune scuole di Roma i genitori di quattro bambini disabili si sono visti rifiutare l’iscrizione al primo anno, per l’anno scolastico 2023-24 della scuola secondaria di secondo grado, per mancanza di posti. Lo riferisce in una nota il deputato del Partito democratico, componente della commissione Affari sociali, Marco Furfaro. "In Italia l’inclusione scolastica per tutti è ancora un miraggio - spiega Furfaro -. Siamo ancora costretti a fare i conti con moltissimi casi di discriminazione e purtroppo quello che sta succedendo a Roma ad alcune famiglie è davvero insopportabile. Quattro ragazzi con disabilità grave sono stati di fatto esclusi dalla scuola pubblica. I genitori si sono visti rifiutare l’iscrizione al primo anno, per l’anno scolastico 2023-24 della scuola secondaria di secondo grado, per mancanza di posti. Una motivazione inaccettabile". (segue) (Com)