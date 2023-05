Scuola: Omceo Roma, il 4 per cento degli studenti delle medie fa uso di cannabis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 4 per cento degli studenti delle scuole medie fa uso di cannabis. Lo spiega in una nota il vicepresidente dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Roma, Stefano De Lillo, coordinatore del corso "Prevenzione, diagnosi e trattamento dei disturbi correlati all'uso di cannabis", in programma domani a Roma, dalle 18 alle 22, presso il centro di formazione Polo Didattico, in piazza Oderico da Pordenone 3. "Questo corso nasce dall'esperienza di un gruppo di lavoro, un gruppo di studio, dell'Omceo di Roma, voluto e coordinato dal professor Antonio Bolognese. Lo scopo di questo gruppo è quello di dare informazioni scientificamente valide ai medici, all'opinione pubblica e ai giovani sul tema della pericolosità, dal punto di vista medico e clinico, dell'utilizzo della cannabis e di droghe erroneamente e colpevolmente ritenute 'leggere' ", aggiunge De Lillo. Il corso gratuito di aggiornamento e la tavola rotonda su "prevenzione, diagnosi e trattamento dei disturbi correlati all'uso di cannabis: l'importanza dell'informazione e della divulgazione", attribuisce ai partecipanti 3 crediti formativi Ecm. (segue) (Com)