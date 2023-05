Scuola: Omceo Roma, il 4 per cento degli studenti delle medie fa uso di cannabis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo gruppo di lavoro dell'Ordine dei medici di Roma- prosegue De Lillo- svolge numerose iniziative. Tra queste, proprio la realizzazione di un vademecum sui cosiddetti falsi miti. Uno su tutti, quello che la cannabis sia una droga 'leggera', quando invece dal dato scientifico emerge che il 20% degli utilizzatori diventi psicotico, ovvero schizofrenico. "Altra iniziativa- rende poi noto il vicepresidente dell'Omceo Roma- è quella di condurre dei corsi tra i giovani studenti e atleti circoli e società sportive nell'ambito della 'Peer Education', o educazione tra pari, con testimonial giovani che abbiano presa sui giovani stessi e facciano capire loro la pericolosità dell'utilizzo di sostanze molto diffuse. Ulteriore elemento che abbiamo ritenuto fondamentale- informa poi De Lillo- è quello della formazione dei medici stessi, che nell'ambito del corso di laurea in realtà non hanno alcuna formazione specifica sul tema dell'approccio e della conoscenza di queste droghe e dei pazienti che ne fanno uso. Ecco perchè- sottolinea- ci è sembrato fondamentale istituire un corso di formazione, con crediti formativi, che possa formare i medici stessi nel riconoscere, comunicare, prevenire e contrastare l'utilizzo di queste sostanze tra i loro pazienti". (segue) (Com)