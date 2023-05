Scuola: Omceo Roma, il 4 per cento degli studenti delle medie fa uso di cannabis (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano De Lillo lancia poi un allarme. "Nelle scuole medie d'Italia - afferma - si è visto che il 4 per cento degli studenti fa uso di cannabis: sono circa 66mila bambini. Chiaramente, più è precoce l'utilizzo più il danno è maggiore, perchè fino ai 18-20 anni I neuroni, dal punto di vista strutturale, sono in formazione. Uno degli effetti è che si diventa "stupidi": chi utilizza queste sostanze ha un quoziente di intelligenza dieci punti più basso. Si fa tanto per insegnare a questi giovani la matematica, l'italiano, si fa molto per dare loro una cultura, ma poi, per effetto dell'uso della droga, diventano 'stupidi'. Come Ordine- conclude De Lillo- abbiamo chiesto che laddove si parli di temi legati all'uso delle droghe sia sempre presente un medico e non un cantante, un opinionista o un influencer per parlare di informazione scientifica". (Com)