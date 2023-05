Padova: Comune partecipa a iniziativa per diritti famiglie arcobaleno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Padova informa, con una nota, di aver partecipato sabato scorso, 13 maggio, a Torino, ad una grande mobilitazione di sindaci e amministratori pubblici per i diritti delle famiglie arcobaleno. L'obiettivo, si legge nella nota, "è stato presentare le priorità di una legge che chiedono al Parlamento e che permetta agli amministratori locali di poter registrare all'anagrafe i figli di coppie omogenitoriali". "È doveroso partecipare a questa giornata in rappresentanza della nostra città per riconfermare, assieme a tanti Comuni italiani, la necessità di garantire i diritti dei figli e delle figlie delle famiglie omoaffettive. La proposta che parte da questo incontro è il riconoscimento di queste famiglie, già parte attiva delle nostre comunità, riconoscerne pienamente i legami affettivi e le responsabilità che si assumono, che già si assumono né più ne meno delle famiglie eteroaffettive. Rinunciare a questo riconoscimento significa privarci tutti e tutte di diritti e relazioni, è una sconfitta per le nostre città", ha affermato Francesca Benciolini, assessore ai Diritti umani e Pace, con delega ai Servizi demografici, del comune di Padova, che ha partecipato alla giornata. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha sottolineato: "Padova fin dal 2017 registra i figli delle coppie di donne residenti nella nostra città. Mi sembra una cosa del tutto di buon senso, che mette al primo posto i diritti del bambino e che non lede quelli di nessun altro soggetto. Da padre e da nonno devo dire che è bellissimo vedere la gioia di queste mamme con la loro creatura in braccio una volta completata la pratica anagrafica. Detto questo la società esprime delle necessità che la nostra legislazione non prevedeva ed è quindi necessario al più presto porre rimedio a questa lacuna normativa con una apposita legge". (Rev)