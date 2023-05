Clima: Laio (Politecnico) a 'Nova', mitigazione non basta più per invertire le dinamiche del cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche investendo tutte le risorse sulle mitigazioni, non saremmo in grado di invertire le dinamiche di cambiamento climatico già in atto, per questo oggi interviene l'adattamento che è diventato un punto centrale. Queste le parole di Francesco Laio, direttore del dipartimento di ingegneria dell'ambiente, del territorio e delle infrastrutture del Politecnico di Torino, intervistato da 'Agenzia Nova' negli spazi dell'Energy Center del capoluogo Piemontese sulla lotta al cambiamento climatico e il ruolo dell'Ateneo nella formazione di studenti specializzati sul tema.Di cosa si occupa il suo dipartimento?Il dipartimento raccoglie competenze che vanno da quelle degli ingegneri ambientali a quelli che si occupano invece della qualità dell’aria. E comprende anche competenze più ampie legate alle infrastrutture, come l’ingegneria delle strade e dei trasporti. Inoltre, le radici del dipartimento sono legate all’ingegneria mineraria e quindi abbiamo ereditato, come in altre parti d’Italia, tutta la componente d’impatto ambientale dei sistemi estrattivi e in generale dell’acquisizione delle risorse prime. Recentemente abbiamo avuto modo di essere recettori per la seconda volta di un’importante finanziamento ministeriale con un piano di sviluppo quinquennale. Il nostro progetto riguarda la mitigazione e l’adattamento dei cambiamenti climatici con un approccio di carattere ingegneristico.Quanti studenti formate e quali sono le prospettive lavorative?Abbiamo creato un nuovo indirizzo magistrale in lingua inglese dedicato ai cambiamenti climatici. Gli studenti hanno immediatamente trovato occupazione dopo la laurea nelle aziende energetiche, ma non solo in quelle, ciò riguarda anche le assicurazioni con il ‘climate risk’ e la produzione alimentare. Ci hanno cercato anche aziende di consulting, che si trovano a redigere dei report di sostenibilità. E anche a livello Europeo, a molti fondi si accede soltanto attraverso un report dettagliato sui temi relativi al clima. Siamo passati da 25 studenti il primo anno ai 300 nell’ultimo anno di iscrizione. A questa laurea magistrale si arriva non soltanto con lauree triennali in ingegneria, ma anche con percorsi di studi nel settore economico. (segue) (Rpi)