Clima: Laio (Politecnico) a 'Nova', mitigazione non basta più per invertire le dinamiche del cambiamento climatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione ecologica e i cambiamenti climatici sono legati a stretto contatto anche con la questione energetica e voi in questo senso vi siete legati con l’Energy center. Di cosa vi state occupando?Il tema cardine in questo senso è l’energia rinnovabile. E’ l’esatto punto di confine tra l’approccio di un ingegnere energetico e quello di un ingegnere ambientale. Sappiamo che questo tema si porta dietro la componente di produzione energetica, con la componente di riduzione degli impatti ambientali e climatici. Su tutto il capitolo rinnovabili, noi lavoriamo in stretta connessione con l’Energy center. Abbiamo progetti molteplici, che puntano ad identificare le tipologie di energia che siano maggiormente promettenti come possibili sostituti dei combustibili fossili, quali siano promettenti anche a livello di sostenibilità economica e quali siano più adeguate per il territorio Italiano.Lei ha parlato di adattamento ai cambiamenti climatici. Quindi a livello tecnico, secondo lei non è più possibile invertire la rotta ma solo adattarsi ai cambiamenti climatici?Il tema dei cambiamenti climatici per come è declinato in questo momento, anche nelle conferenze in cui le nazioni si riuniscono per affrontare il tema, è sempre più declinato con una doppia dimensione: quella della mitigazione e dell’adattamento. La prima è la riduzione delle emissioni clima-alteranti, piuttosto che ridurre le concentrazioni in atmosfera dei gas clima-alteranti stessi, ovvero anidride carbonica, metano e ossidi di azoto. Questa è certamente una sfida di pianificazione e di tecnologia che però non basta più, perché siamo andati troppo avanti. Le temperature globali sono aumentate rispetto all’era pre-antropica di più di 1.5 gradi: siamo quindi sostanzialmente ad un punto in cui, anche investendo tutte le risorse sulle mitigazioni, non saremmo in grado di invertire le dinamiche di cambiamento climatico già in atto. Anzi, nei prossimi 10-20 anni si prevede un aumento di queste dinamiche. Di conseguenza la seconda dimensione, quella dell’adattamento, diventa centrale. Non è una resa ai cambiamenti climatici, ma vuole essere invece una modalità di impostare i sistemi umani, socio-economici in maniera adeguata ai tempi e in particolare al clima per come è cambiato e continuerà a cambiare. Il cambiamento climatico è anche un’opportunità per creare lavoro e occupazione e costruire complessivamente un pianeta migliore su cui vivere. (Rpi)