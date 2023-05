Camera: domani audizioni su occupazione arbitraria di immobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 16 maggio, la commissione Giustizia della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge sulle modifiche all'articolo 633 del codice penale e all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2014, numero 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, numero 80, in materia di occupazione arbitraria di immobili, svolge le seguenti audizioni: ore 9, Confindustria assoimmobiliare e Confedilizia; ore 9:30, Osservatorio nazionale sostegno vittime, Unione inquilini e International alliance of inhabitants; ore 10, Giuseppe Libutti, avvocato. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)