Speciale scuola: Serbia, prima sessione del Gruppo di lavoro per supporto alla salute mentale

- Si è tenuta a Belgrado la prima sessione del Gruppo di lavoro che ha il compito di coordinare e individuare delle misure atte a sostenere la salute mentale e la sicurezza di giovani, insegnanti e famiglie delle vittime, dopo le due sparatorie succedutesi in Serbia agli inizi di marzo. Lo riporta la stampa locale. La premier Ana Brnabic, chiamata a presiedere il gruppo costituitosi nei giorni scorsi, ha affermato che il governo "sosterrà, monitorerà e coordinerà" il funzionamento dell'organo e che gli esperti "avranno la priorità nelle decisioni da attuare". Il gruppo di lavoro, oltre che da rappresentanti del governo serbo, è composto da esperti dell'Istituto per la salute mentale della capitale, dalla presidente dell'Associazione degli psicologi della Serbia, Tamara Dzamonja, nonché da rappresentanti dell'Unicef. Oltre a questo, su decisione del governo sono stati costituiti anche un Consiglio per la prevenzione del bullismo e un Gruppo di lavoro per la sicurezza dei bambini su Internet. Il 3 maggio nel Paese balcanico uno studente di 13 anni della scuola primaria di Belgrado, Vladislav Ribnikar, ha ucciso in una sparatoria otto coetanei e il custode dell'istituto, e ne ha feriti altri sette. Il giorno dopo, nei dintorni della città di Smederevo, un giovane di 21 anni ha ucciso, sempre con un'arma da fuoco, otto persone ferendone quattordici. (Seb)