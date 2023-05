Speciale scuola: Donbass, autorità Luhansk denunciano attacco ucraino contro una stazione di autobus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due esplosioni si sono verificate in una stazione di autobus a Luhansk. Come ha riferito su Telegram l'ex rappresentante della repubblica popolare di Luhansk in Russia, Rodion Miroshnik, le esplosioni sono state causate da due attacchi ucraini lanciati contro l'ex scuola di aviazione di navigatori. Il governatore ad interim della repubblica di Luhansk, Leonid Pasechnik, ha affermato che non vi sarebbero vittime. Secondo il tenente colonnello di Luhansk in pensione, Andrej Marochko, le forze ucraine avrebbero potuto usare i missili da crociera Storm Shadow di fabbricazione anglo-francese. (Rum)