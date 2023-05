Speciale scuola: Istruzione, Valditara, alternanza scuola-lavoro fondamentale per formazione ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alternanza scuola-lavoro “è uno strumento fondamentale per la formazione dei nostri ragazzi e non è un caso che sia prevista in tutti i principali paesi europei”. Lo ha affermato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, nel corso della quarta puntata della video-rubrica “Il ministro risponde”: “Quel momento di formazione al lavoro – ha proseguito – è particolarmente significativo per far acquisire quelle competenze di base fondamentali che inseriscono il ragazzo nell’ambiente lavorativo e che lo formano ad un percorso successivo ma anche le cosiddette soft skill, ovvero la capacità di organizzare il proprio tempo e di lavorare in squadra”. “Quindi – ha concluso il ministro – l’alternanza scuola lavoro è importante sia per il percorso di istruzione tecnico-professionale, ma anche per quello liceale”. (Rin)