Venezia: dopo nove anni Ucraina parteciperà a Biennale Architettura 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina parteciperà alla 18esima Mostra internazionale di Architettura della Biennale di Venezia che prenderà il via il prossimo 20 maggio. È previsto l'allestimento di un padiglione all'Arsenale e una installazione presso lo Spazio Esedra dei Giardini. L'Ucraina non partecipava alla Biennale Architettura dal 2014. "Before the Future" è il titolo scelto per la partecipazione. "L'Ucraina, che non partecipava alla Biennale Architettura da molto tempo, riappare ora in un momento cruciale, per raccontare le sue storie e stabilire un contatto più stretto tra comunità diverse", hanno dichiarato i curatori, Iryna Miroshnykova, Oleksii Petrov e Borys Filonenko (Rev)