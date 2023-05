Russia: Putin presiede riunione Consiglio sicurezza, al centro cooperazione con Paesi Csi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha presieduto una riunione del Consiglio di sicurezza. Come ha riferito l'ufficio stampa del Cremlino, la cooperazione con i Paesi della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) è stata al centro dell’incontro. "Parliamo oggi di nuove misure per ottenere migliori risultati nel nostro lavoro congiunto, a beneficio dello sviluppo dei nostri Stati", ha suggerito il capo dello Stato russo. Il presidente ha osservato che la Russia e i Paesi della Csi possiedono "un insieme di vantaggi competitivi significativi" per sviluppare con successo la collaborazione "in molte aree", compresa economia, logistica ed energia. (Rum)