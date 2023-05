Rai: Lollobrigida, Sergio e Rossi professionalità altissimo profilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Roberto Sergio e Giampaolo Rossi, rispettivamente nominati amministratore delegato e direttore generale della Rai. Due professionalità di altissimo profilo che rappresenteranno per il servizio pubblico radiotelevisivo una garanzia di qualità sia per il settore dell'informazione sia per quello dell'intrattenimento". Lo dichiara il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. (Rin)