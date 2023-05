Sociale: Nonna Roma, 69 per cento famiglie in povertà ha ridotto spese per poter mangiare (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di questi dati l'associazione Nonna Roma chiede che "il governo disegni politiche strutturali di contrasto e di prevenzione alla povertà energetica basate su un approccio sistemico e non emergenziale che tengano in considerazione la volatilità dei prezzi di mercato e la variabilità dei fattori congiunturali, rivolte non solo ai poveri energetici ma anche alle persone prossime al rischio di povertà". Accanto a un elenco di sette punti di intervento rivolto al governo, l'associazione avanza proposte anche agli enti locali: Regione Lazio e Roma Capitale. Tra le altre cose si chiede all'ente regionale di rendere strutturale la misura di sostegno varata a favore degli alloggi Ater per compensare l'aumento dei costi di riscaldamento, di prorogare le misure di contrasto alla povertà energetica adottate tra cui il bonus una tantum e di incentivare la creazione di comunità energetiche. Al Comune di Roma si chiede di erogare un contributo una tantum a coloro che si trovano in condizione di povertà energetica, di istituire degli sportelli territoriali di informazione e supporto, di considerare l'oppurtunità di contrastare la povertà energetica utilizzando la quota utili di Acea. (Rer)