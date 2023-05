Senato: presentata sesta edizione del Festival della cultura del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi il Festival della cultura del lavoro organizzato da Nobilita, che giunge quest'anno alla sua sesta edizione e avrà luogo a Roma a Palazzo delle Esposizioni a partire dalle 17 e proseguirà domani dalle 9 alle 16. L'evento è organizzato dalla rivista “SenzaFiltro” e dall'associazione Fiordirisorse. Il titolo scelto quest'anno è "Abbiamo ancora voglia di lavorare?". In mattinata si è svolta la conferenza di presentazione dell'evento presso la Sala Caduti di Nassirya al Senato: "Siamo in un momento abbastanza controverso in cui stiamo vedendo imprenditori che "si lamentano di non trovare lavoratori", ha affermato il giornalista ed editore di SenzaFiltro, Osvaldo Danzi, che ha aggiunto: "Jobs act, reddito di cittadinanza e imprenditori che non trovano giovani sono solamente alcune delle tematiche che trattiamo ogni giorno. Il lavoro spesso è percepito come un problema ma noi vorremmo che tornasse a rendere le persone felici di quello che fanno. I giovani sono importanti perché stanno scardinando il concetto di tempo perché vogliono cambiare il mondo del lavoro. Oggi il festival si apre con testimonianze forti legate alla crisi che il nostro Paese ha affrontato in questi anni". Presente alla conferenza anche Alessandro Ielo, Amministratore delegato dell'azienda Vertus, che ha parlato delle diverse modalità di crisi che oggi caratterizzano la nostra società: "Quante volte ci troviamo a parlare di crisi. Crisi dei valori, economica, sociale, climatica, industriale. Rialzarsi dalle crisi, oggi, è parte della vita di tutti i giorni. Se anni fa – ha concluso – lungo tutta la vita di una persona o di una azienda, si viveva una sola grande crisi, o al massimo due, oggi ci si trova ad affrontare percorsi simili sempre più spesso. Cadere e rialzarsi è diventato parte integrante dei nostri tempi". (Rin)