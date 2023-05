Municipio Roma X: presentato Punto unico accesso servizi socio-sanitari e sportello diritti Lgbtq+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentato oggi nella sala consiliare del Municipio Roma X il Nuovo punto unico di accesso (Pua) realizzato in collaborazione con la Asl Roma 3 e lo sportello dedicato ai cittadini Lgbtq+. Quest'ultimo, il primo ad essere istituito nei Municipi della Capitale, sarà inaugurato il 17 maggio in occasione della Giornata Internazionale contro l'omofobia alla presenza dell'assessora capitolina alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità Monica Lucarelli. Due importanti iniziative per rispondere alle esigenze dei cittadini sui temi della salute, del disagio sociale, e dei diritti. Il Pua che ha l'obiettivo di rispondere con maggiore efficacia alle necessità sociosanitarie delle persone passa da una a tre sedi nel Municipio e anche nell'entroterra presso l'Ambulatorio Cure Primarie Casal Bernocchi. Lo sportello Lgbtq+ avrà sede presso la Casa della Salute di Ostia. (segue) (Com)