Municipio Roma X: presentato Punto unico accesso servizi socio-sanitari e sportello diritti Lgbtq+ (2)

- "Interveniamo in un campo sensibile, quello dei diritti alla persona nella sua complessità, per supportare ancora di più i nostri concittadini con l'apertura di altri due Pua l'Amministrazione vuole rafforzare un servizio già presente nel territorio rendendolo maggiormente accessibile e prossimo ai residenti del municipio - spiega l'assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità del Municipio X Denise Lancia - Lo sportello dedicato ai cittadini Lgbtq+ che siamo molto soddisfatti di istituire, anche perché siamo il primo municipio a dotarsene, è invece la risposta ad una domanda che attendeva da tempo di essere ascoltata", conclude l'assessora Lancia. "Non lasciare mai nessuno indietro ed essere vicini ai cittadini guida le nostre scelte politiche. Lo sportello che apriremo a Ostia è un passo importante nella costruzione di una rete che sia vicina ai bisogni della comunità Lgbtq+. Siamo già al lavoro affinché Ostia non rimanga un caso isolato. L'impegno sarà replicare questa esperienza anche negli altri Municipi", commenta l'assessora capitolina alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità Monica Lucarelli. (segue) (Com)