Municipio Roma X: presentato Punto unico accesso servizi socio-sanitari e sportello diritti Lgbtq+ (3)

- "L'apertura del primo sportello lgbt+ all'interno del Pua nel Municipio X conferma l'attenzione di Roma Capitale, a tutti i livelli istituzionali, verso la comunità lgbtqia+. Una iniziativa preziosa, di cui ringrazio l'assessora Denise Lancia e tutta la giunta municipale, frutto di una attenzione sul tema dei diritti che questo Municipio sta portando avanti con costanza e attenzione. Come Ufficio Diritti Lgbt+ stiamo già lavorando affinché esperienze come questa possano diventare realtà in tutti i Municipi della città. Il lavoro collettivo di cui spesso parliamo è anche questo, mettere a sistema le varie iniziative territoriali per renderle patrimonio collettivo", conclude la coordinatrice dell'Ufficio Diritti Lgbt+ di Roma Capitale Marilena Grassadonia. (Com)