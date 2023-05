Speciale difesa: Mitsotakis su caso Beleri, in discussione adesione Albania all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia potrebbe ostacolare il percorso di adesione dell'Albania all'Unione europea. Lo ha affermato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, definendo intollerabile il comportamento delle autorità di Tirana, dopo l'arresto del candidato sindaco della città di Himar Freddy Beleris, di origine greca, con l'accusa di corruzione. Mitsotakis ha sottolineato come Atene sarà sempre a difesa della minoranza greca in Albania e che questo episodio potrebbe avere conseguenze non solo nelle relazioni bilaterali ma anche nel percorso di Tirana verso l'Ue. (Gra)