Speciale difesa: Ucraina-Francia, presidenza Kiev, discussione tra Zelensky e Macron centrata su aiuti militari

- Al centro dell'incontro del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e di quello francese Emmanuel Macron che ha avuto luogo ieri a Parigi c'è stata la questione degli aiuti militari. Lo ha riferito l'ufficio stampa di Zelensky. In particolare, i presidenti hanno discusso la cooperazione pratica con la Francia per rafforzare la capacità delle forze di difesa ucraine necessarie per un'efficace controffensiva e la liberazione dei territori temporaneamente occupati. Zelensky ha ringraziato Macron "per la sua leadership", esprimendo la speranza che la Francia "sosterrà la decisione congiunta di principio degli alleati di formare una 'coalizione di caccia', che l'Ucraina ha atteso a lungo". Il leader ucraino ha anche ringraziato Macron per i suoi sforzi diplomatici volti a porre fine al conflitto e raggiungere una pace giusta basata sulla formula di pace di Kiev. (Kiu)