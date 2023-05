Speciale difesa: Ucraina, Regno Unito conferma invio droni d'attacco a lungo raggio a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito invierà centinaia di nuovi droni d'attacco a lungo raggio con una portata di oltre 200 km in Ucraina. È quanto ha dichiarato il governo britannico dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Londra per un incontro con il primo ministro Rishi Sunak. Il premier britannico ha affermato che l'incontro di oggi arriva in un "momento cruciale nella resistenza dell'Ucraina" e che il Regno Unito donerà "centinaia di altri missili di difesa aerea e ulteriori sistemi aerei senza pilota, tra cui droni d'attacco a lungo raggio" che sosterranno l'Ucraina mentre si prepara a intensificare la sua resistenza all'invasione russa in corso. (Rel)