Speciale difesa:Taiwan, Difesa rileva 6 aerei e 5 navi da guerra cinesi nei pressi dell’isola

- La Cina ha dispiegato 6 aerei e cinque navi da guerra nei pressi di Taiwan nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Difesa dell’isola su Twitter, che il giorno precedente aveva rilevato 11 aerei e sei navi da guerra. L’isola ha risposto all’ultima sortita come di consueto, schierando navi, aerei e i sistemi missilistici terrestri. Le sortite della Cina nella Zona d'identificazione della difesa aerea (Adiz) di Taiwan sono aumentate del 112,29 per cento nel mese di aprile, periodo in cui sono stati avvistati 259 velivoli contro i 112 rilevati dal ministero della Difesa di Taipei a marzo. (Cip)