Speciale difesa: Germania, la Difesa ordina a Psm altri 50 mezzi corazzati Puma

- Il ministero della Difesa della Germania ha ordinato alti 50 mezzi corazzati da combattimento per fanteria Puma a Projekt System & Management (Psm), consorzio formato dai gruppi per la difesa tedeschi Krauss-Maffei Wegmann (Kmw) e Rheinmetall. Secondo quanto comunicato da questa azienda, l'ordine ha un valore di 1,87 miliardi di euro. In particolare, a Kmw e Rheinmetall andranno rispettivamente 574 e 501 milioni di euro. Il contratto prevede un'opzione di acquisto per “ulteriori Puma in un secondo momento”. La commessa per gli altri 50 esemplari prevede poi l'acquisizione di pezzi di ricambio e strumentazione speciale per i veicoli, nonché di otto simulatori Mells e un opzione sia per altri corazzati da addestramento sia per l'armatura del sistema di armamento secondario indipendente della torretta (Tswa). Le consegne dei Puma dovrebbero iniziare a dicembre del 2025 per essere completate entro l'inizio del 2027. A febbraio del 2023, la Difesa ha ordinato a Psm la modernizzazione dei 143 Puma già in servizio nell'esercito tedesco per aggiornarli alla serie più recente, la S1. L'aggiornamento, che dovrebbe essere portato a termine nel 2029, include l'integrazione di sistemi ad alta risoluzione per la visione diurna e notturna, del sistema missilistico multiruolo leggero Mells e dell'equipaggiamento radio. Gli ultimi 50 Puma ordinati dal dicastero a Psm verranno consegnati nella versione S1. Il Puma è stato sviluppato per sostituire il Marder, mezzo da combattimento per fanteria in servizio nell'esercito tedesco dal 1970. (Geb)