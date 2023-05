Sardegna: domani in Consiglio regionale la mozione di sfiducia all'assessore alla Sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale si riunisce domani, martedì 16 maggio, alle 16,00. All’ordine del giorno, la mozione di sfiducia all’Assessore della Sanità Carlo Doria e la mozione 627 contro la diffusione del cibo sintetico e del sistema di etichettatura Nutriscore. I lavori dell’aula proseguiranno anche nella giornata di mercoledì 17 maggio. La seduta del Consiglio sarà preceduta in mattinata dalle riunioni delle Commissioni “Sanità” e “Lavoro e Cultura”. La prima, convocata per le 10, esprimerà il parere sugli emendamenti di competenza al Collegato alla manovra finanziaria. All’ordine del giorno anche le modifiche alla legge regionale sulla fibromialgia. Anche la Commissione “Lavoro e Cultura”, convocata alle 10.30, si occuperà degli emendamenti al Collegato. Previste le audizione degli assessori alla Pubblica Istruzione e al Lavoro Andrea Biancareddu e Ada Lai. Giovedì 18 maggio, alle 16, si riunirà infine la Commissione “Governo del Territorio” per l’esame del Testo Unificato in materia di edilizia residenziale pubblica e della proposta di legge n.281 “Interventi a favore della campagna antincendio con il coinvolgimento dei cacciatori nelle attività di prevenzione”. (Rsc)