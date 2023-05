Sicurezza: Molteni, presidio Carabinieri e Gdf in area Mind garanzia di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza dei poli universitari, sanitari e tecnologici" in area Mind "non poteva non avere anche un polo di sicurezza che è una pre condizione per lo sviluppo di un territorio. Il presidio rappresentato da Carabinieri e guardia di finanza garantisce controllo e prevenzione su un’area urbana molto più vasta che tocca 16 Comuni.” Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Nicola Molteni questa mattina alla Prefettura di Milano in occasione della sottoscrizione del protocollo d’intesa per la realizzazione delle strutture operative di livello del Gruppo Carabinieri di Rho e della Compagnia della Guardia di Finanza presso il distretto dell’innovazione MIND di Milano. Molteni ha poi aggiunto che “ questo presidio consentirà maggior benessere e coesione sociale, oltre a maggiore appartenenza al territorio”. (Rem)