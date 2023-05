Nord Macedonia: previsioni primavera Commissione Ue, crescita del 2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Macedonia del Nord crescerà del 2 per cento nel 2023 per poi aumentare al 3,1 per cento nel 2024. È quanto emerge dalle previsioni di primavera della Commissione europea pubblicate oggi. Bruxelles indica anche un'inflazione del 7,9 per cento per quest'anno per la Macedonia del Nord, mentre per il 2024 l'inflazione prevista è del 3,7 per cento. Il tasso di disoccupazione per quest'anno è previsto al 14,2 per cento, mentre per il 2024 è stimato al 13,9 per cento.(Seb)