Tunisia: caso cospirazione contro lo Stato, gip convoca coordinatore comitato difesa per interrogatorio

- Il coordinatore del comitato di difesa dei detenuti nel caso noto come “cospirazione contro la sicurezza dello Stato”, l’avvocato Abdelaziz Essid, è stato convocato per un interrogatorio su richiesta della ministra della Giustizia della Tunisia, Leila Jeffal. Lo ha riferito lo stesso comitato, precisando che la convocazione è avvenuta sullo sfondo delle dichiarazioni rilasciate durante una conferenza stampa tenuta lo scorso 8 maggio. In questa occasione, il legale aveva dichiarato che il comitato aveva sporto denuncia contro la ministra della Giustizia “per un caso inesistente”. “Questo attacco si inserisce nell’escalation di tensione che ha preso di mira avvocati che difendono attivisti e oppositori politici e costituisce una seria minaccia al diritti di difesa”, ha concluso il comitato. “Abbiamo presentato una denuncia per aprire un'indagine su come il fascicolo che accusa i nostri clienti di complottare contro la sicurezza dello Stato sia nato senza prove o azioni", aveva dichiarato l’avvocato.(Tut)