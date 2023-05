Viterbo: soldi e droga sintetica in un locale a Marta, arrestato il titolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’interno di un locale Marta, in provincia di Viterbo, i carabinieri grazie al fiuto di Wagner e Gips, le due unità cinofile antidroga, hanno effettuato una perquisizione nella pertinenza ritrovando, ben nascoste in un mobiletto, due buste sottovuoto contenenti cristalli di sostanza psicoattiva Mdma dal peso complessivo di 257 grammi, un bilancino di precisione intriso di hashish e banconote pari a 2.250 euro. Rilevante il carico di ecstasy sequestrata, individuata grazie al fiuto dei due esperti cani antidroga: la droga sequestrata, dato il quantitativo avrebbe consentito di ricavare circa 1.700 dosi da spacciare al dettaglio. Inoltre, a seguito della mancata esibizione di documento relativi alla sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro ha emesso un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale elevando una sanzione amministrativa di 2.500 euro. Il gestore è stato quindi arrestato dai carabinieri della stazione di Marta nella flagranza del reato di detenzione illecita di stupefacente e sottoposto agli arresti domiciliari, cui è rimasto per il provvedimento del Gip a seguito di convalida.(Rer)