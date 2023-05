Ucraina: von der Leyen, passi avanti ma resta molto lavoro da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha fatto molti passi avanti nel percorso di adesione all'Ue, "ma resta ancora molto lavoro da fare". A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles con il presidente del Consiglio Ue Charles Michel. "C'è una tabella di marcia molto chiara. A giugno avremo la presentazione orale, una relazione intermedia sul processo. La relazione importante sarà poi quella scritta, prevista per ottobre", sulla base della quale gli Stati membri si esprimeranno sull'eventuale avvio dei negoziati, ha aggiunto. "Il modo in cui si procede nella varie fasi dipende molto dai progressi del Paese. Sono stati fatti molti progressi, ma c'è ancora del lavoro da fare. Abbiamo esaminato tutte le diverse fasi, alcune delle quali sono già state concluse, ma altre sono ancora in corso"; ha proseguito la presidente dell'esecutivo Ue. "Dipende dal Paese candidato la velocità con cui procede il processo e la relativa qualità. Poi presenteremo agli Stati membri le opzioni su come procedere", ha concluso. (Beb)