Casa: Mazzali, anche turismo ha responsabilità nel caro affitti

- Anche il turismo ha la sua parte di responsabilità nella folle corsa al rialzo dei prezzi degli affitti. "Nell'emergenza caro-affitti, per la quale sono mobilitati migliaia di studenti in tutta Italia, una parte del mondo turistico ha responsabilità" ha dichiarato Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia. "Parlo della commercializzazione delle case secondo la modalità dei cosiddetti ' affitti brevi' - ha proseguito - che è tra le cause della corsa dei prezzi nelle grandi città". "È evidente che ai proprietari di immobili nei centri storici in particolare, conviene di più affittare ai turisti per soggiorni-lampo piuttosto che ai locali per lunghi periodi. Un fenomeno che va a danno anche degli studenti delle Università - ha spiegato l'assessore -. L'utilizzo della commercializzazione degli appartamenti per soggiorni-lampo, produce un altro effetto: lo spopolamento dei centri storici". Mazzali ha osservato che "la tipologia di turismo degli affitti brevi è uno strumento che va bene, ma deve essere contestualizzato in realtà specifiche, come i piccoli borghi, ad esempio, dove il costo degli alberghi non è sostenibile". Sottolineando che "nessuno criminalizza alcuna attività", l'assessore ha chiuso ricordando che "con il governo, stiamo studiando un testo unico per regolamentare il turistico degli 'affitti brevi', che il visitatore deve poter scegliere, ma che necessita di regole". (Com)