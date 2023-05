Cultura: successo della prima edizione del Festival per Grazia Deledda a Cervia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Festival ha aperto ufficialmente il progetto di Luoghi d’Autore e a farlo è stata l’ultima associazione arrivata, a cui va il nostro plauso”. Molto seguita, nonostante la temperatura quasi autunnale, la conversazione tra le scrittrici Rossana Dedola, Cristina Marconi e Grazia Verasani, coordinata sabato pomeriggio dalla studiosa Elena Gagliardi. “L’attenzione del pubblico dimostra che l’iniziativa ha colto un bisogno reale. Grazia Deledda ha tanto da dire ancora oggi”, è il commento della critica letteraria Dedola, che è anche componente del Comitato per i 150 anni dalla nascita della premio Nobel, che ha creduto e patrocinato il Festival cervese. L’interesse che ha suscitato questa due giorni deleddiana è emerso evidente anche domenica, con una partecipazione numerosa e attiva alla maratona letteraria che ha coinvolto almeno una sessantina di lettrici e lettori, tra cui bambini della scuola elementare di Pinarella, intitolata alla Deledda, e ragazzi del Liceo linguistico di Cervia. Molto apprezzata la lettura dell’attrice Lelia Serra dalla terrazzina di Villa Caravella. Applausi anche per la prima dello spettacolo “La scrittrice e Trucolo, l’omino della goccia di stagno”, del burattinaio Vladimiro Strinati. “Esprimiamo grande soddisfazione per il successo del Festival, che ha coinvolto e messo in rete tante energie culturali della nostra città ed è stato accolto da un pubblico attento ed entusiasta”, commenta Marisa Ostolani, presidente dell’Associazione Grazia Deledda, una Nobel a Cervia. “La soddisfazione è doppia perché è il risultato frutto di tempi molto brevi e di lavoro volontario. I ringraziamenti sono veramente tanti, dalla famiglia Poggi ai Comuni di Cervia e di Nuoro, dalla Regione Emilia-Romagna al Comitato per i 150 anni della Deledda e a tutti quelli che hanno contribuito in varie modalità. Abbiamo già cominciato a lavorare per il prossimo anno perché il nostro Festival intende avere una continuità nel tempo, come l’omaggio a Grazia Deledda”. (Com)