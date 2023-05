Diritti: assessore Lazio, al via tavolo su politiche familiari, natalità e demografia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale della famiglia, "la Regione Lazio annuncia l'avvio di un tavolo permanente sulle politiche familiari, la natalità e la demografia, con l'obiettivo di coinvolgere istituzioni, aziende, il mondo accademico e le associazioni nella lotta alla crisi demografica". Lo dichiara, in una nota, l'assessore alla Cultura, pari opportunità, politiche giovanili e della famiglia, e servizio civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre. "Secondo l'Istat - aggiunge - negli ultimi 5 anni la nostra regione ha perso quasi 66mila residenti, sono aumentate le persone sole e le coppie senza figli, mentre prosegue il trend negativo delle nascite. Bisogna dare nuova linfa al futuro della nostra Regione. Serve, quindi, un Tavolo permanente, per coordinare tutti gli attori coinvolti, al fine di promuovere politiche concrete che sostengano le famiglie, incoraggino la natalità e contrastino il dramma delle culle vuote", conclude Baldassarre.(Com)