Energia: Costa (M5s), ministero proceda urgentemente a mappa aree

- "Un intero settore industriale, cruciale per lo sviluppo energetico del Paese nella direzione della sostenibilità, è bloccato perché il ministero dell'Ambiente è in ritardo di oltre un anno con l’emanazione del decreto che fissa i criteri per l'individuazione, da parte delle Regioni, delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. In questo modo le promesse di voler realizzare la transizione energetica sono solo parole". Lo afferma il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, del Movimento cinque stelle. "L'Italia - continua il parlamentare in una nota - deve installare 85 gigawatt di nuove fonti rinnovabili entro il 2030: ma mancano meno di sette anni. Come si fa se il ministero è in ritardo di oltre un anno solo per la definizione delle linee guida? Ho chiesto al ministro Pichetto Fratin aggiornamenti su questa sfida fondamentale attraverso un'interrogazione". Per quanto riguarda il settore eolico la questione è ancora più complessa: "È improcrastinabile - conclude Costa - perché la mappatura oltre a dover tener conto dei vincoli come richiesto dalla normativa deve individuare le zone dove c'è vento. Anche su questo ho chiesto aggiornamenti urgenti al governo". (Com)