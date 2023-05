Migranti: Molteni, impegno del governo per non scaricare su Comuni gestione clandestini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contrasto all’immigrazione clandestina è “un priorità per il governo, anche per evitare di caricare i territori e le comunità locali della gestione del fenomeno dell'accoglienza che tendenzialmente crea problemi e disagi”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Nicola Molteni questa mattina alla Prefettura di Milano a margine della sottoscrizione del protocollo d’intesa per la realizzazione delle strutture operative di livello del Gruppo Carabinieri di Rho e della Compagnia della Guardia di Finanza presso il distretto dell’innovazione MIND di Milano. “Daremo grande attenzione evitando di scaricare il fenomeno dell'immigrazione sui sindaci, affrontando il problema dei minori stranieri non accompagnati. Oggi sono circa 2 0mila in Italia e rappresentano per gli enti locali un problema di natura economica e gestionale”, ha proseguito Molteni. “Il ministero sta trovando forme di gestione ordinate e migliori ed è attento per definizione alle istanze dei sindaci. I 430 uomini che arriveranno nel territorio milanese sono dimostrazione di attenzione da parte del governo e del ministro” Molteni ha poi aggiunto che “arriviamo da tre anni di pessima gestione a livello governativo, e questo governo sta cercando di intervenire una tendenza per tutelare i diritti di chi scappa da guerre e al tempo stesso per contrastare fenomeni di immigrazione illegale che si generano sui territori, come succede per esempio a Milano”. (Rem)