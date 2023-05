© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: patriarca Rai, politici libanesi responsabili della “rovina” del Paese - Durante la sua omelia domenicale, il patriarca maronita libanese, Béchara Rai, ha puntato ancora una volta il dito contro i politici libanesi, accusandoli di essere responsabili della “rovina” del Paese, sia per la crisi economica, sia per lo stallo politico che ostacola l’elezione di un nuovo presidente. Lo ha riferito il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”. “Tutta questa rovina pesa sulle vostre teste e sulle vostre coscienze, è dovuta ai vostri fallimenti e alla vostra arroganza”, ha detto il patriarca Rai rivolgendosi a “deputati e dirigenti libanesi”. “I nostri deputati e i nostri responsabili politici non possono continuare ad ascoltare solo la voce dei loro interessi personali e di partito e a demolire le istituzioni dello Stato”, ha aggiunto. Ai politici, dunque, Rai ha rimproverato il vuoto presidenziale, la sospensione delle nomine dei capi dei consigli municipali e “il dilagare della corruzione nelle amministrazioni pubbliche”. A proposito dei rifugiati siriani, invece, il patriarca ha esortato i responsabili politici a “unirsi e a portare avanti i negoziati necessari con la Siria e con la comunità internazionale, in vista di un ritorno dei profughi nel loro Paese”, che sono diventati “un pericolo crescente” per il Libano. (segue) (Res)