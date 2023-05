I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: incursione israeliana in campo profughi vicino Nablus - Un palestinese è morto e un altro è rimasto gravemente ferito durante l’incursione delle Forze di difesa israeliane (Idf) nel campo profughi di Askar, a est di Nablus, in Cisgiordania. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Secondo il capo del Dipartimento per le emergenze della Croce rossa palestinese, Ahmad Jibril, i due giovani sono stati colpiti da proiettili durante gli scontri esplosi a seguito dell’irruzione delle Idf nel campo profughi di Askar. (segue) (Res)