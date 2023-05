© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: Erbil attende accordo definitivo tra Baghdad e Ankara su esportazione petrolio - Il governo regionale del Kurdistan iracheno è in attesa di un accordo definitivo tra il governo federale di Baghdad e la Turchia per riprendere le esportazioni di petrolio dalla regione. Lo ha riferito ieri l’emittente radiotelevisiva curda Rudaw. Ieri, il consiglio dei ministri del governo regionale del Kurdistan iracheno ha tenuto la sua riunione settimanale, presieduta dal premier, Masrour Barzani, e alla presenza del vice presidente del Consiglio, Qubad Talabani. “Il governo regionale del Kurdistan ha adempiuto a tutti i suoi obblighi previsti dall’accordo (con il governo federale di Baghdad) e ora attende un accordo definitivo tra il governo dell’Iraq e il governo della Turchia per riprendere l’esportazione di petrolio dalla regione”, ha dichiarato Barzani al termine della riunione. (Res)