I fatti del giorno - Roma (3)

- Roma: si sostituisce al connazionale per superare esame di italiano, 2 stranieri denunciati - Per 50 euro si presenta all’esame di italiano con i documenti di un connazionale sperando che la somiglianza traesse in inganno gli operatori. Così non è stato e, due senegalesi, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione Alessandrina a Roma per falsità ideologica e sostituzione di persona. Si tratta di due senegalesi uno dei quali, al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, avrebbe dovuto sostenere l’esame di italiano presso un istituto scolastico in via Vitaliano Ponti a Roma. Il 36enne, quindi, si è presentato all’esame fornendo un documento che ha insospettito gli esaminatori che hanno chiamato i carabinieri. All’esito delle indagini, è emerso che l’uomo ha tentato di sostituirsi ad un 23enne connazionale, il vero candidato, per dare l’esame al suo posto. I carabinieri hanno quindi accertato che il 36enne aveva incassato 50 euro per superare l’esame. Entrambi, quindi, sono stati denunciati. (segue) (Rer)