I fatti del giorno - Roma (5)

22 luglio 2021

- Roma: nuova ordinanza contro malamovida, chiusi minimarket alle 22 in più quartieri - A partire dal 13 maggio e fino al 15 ottobre prossimo è stata disposta, con ordinanza sindacale, firmata da Roberto Gualtieri, la chiusura a Roma alle 22 (e fino alle 5 del mattino) il venerdì, il sabato e la domenica, per i negozietti di vicinato, i cosiddetti minimarket. Sono esclusi dal provvedimento gli esercizi che hanno la licenza per il consumo di cibi e bevande sul posto. Il provvedimento interessa tutti i quartieri del centro e interessati dai fenomeni di malamovida e quindi investe l'intero territorio dei Municipi I, II, III, V, VI e IX. La disposizione riguarda, invece, parzialmente altre amministrazioni municipali. Nel Municipio X il provvedimento investe il lungomare di Ostia, la stazione Lido Centro della ferrovia Roma-Lido, piazza Anco Marzio e piazza Tor San Michele. Nel Municipio XIII l'ordinanza interessa il quadrante compreso tra piazza della Salle, Largo Boccea, Circonvallazione Cornelia e piazza dei Giureconsulti. Nel Municipio XV infine è coinvolta l'area compresa tra piazzale di Ponte Milvio e via Riano. L'obbligo è esteso alle giornate di lunedì 14 agosto e martedì 15 agosto da considerarsi festivi. Le violazioni sono punite con sanzioni amministrative dai 75 ai 450 euro. (Rer)