- Giappone-Usa: Biden incontrerà Kishida a Hiroshima giovedì - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, incontrerà il primo ministro del Giappone Fumio Kishida a Washington giovedì 18 maggio, alla vigilia del vertice del G7 in programma per tre giorni in quella città giapponese. Lo ha annunciato la Casa Bianca, ponendo fine ai dubbi riguardo la partecipazione di Biden all'evento, nel contesto della crisi di bilancio in atto a Washington. Biden partirà alla volta del Giappone mercoledì. L'ultimo incontro tra il presidente e il capo del governo giapponese risale allo scorso gennaio, durante una visita di Kishida a Washington. Durante l'incontro di giovedì, i due leader intendono riaffermare la solidità dell'alleanza tra i rispettivi Paesi e discutere la risposta comune alle sfide di sicurezza poste da Cina e Russia. Biden sarà il secondo presidente degli Stati Uniti dopo Barack Obama a visitare Hiroshima, una delle città giapponesi devastate dai bombardamenti atomici statunitensi che posero fine alla Seconda guerra mondiale. (segue) (Res)