© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pacifico: "Nikkei", forze Usa otterranno accesso a porti e aeroporti di Papua - I governi di Stati Uniti e Papua Nuova Guinea si preparano a firmare un accordo di cooperazione nel campo della difesa che potrebbe consentire alle forze armate statunitensi di accedere a porti e aeroporti del Paese insulare del Pacifico. Lo anticipano fonti a conoscenza della questione citate dal quotidiano "Nikkei", ricordando che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dovrebbe visitare Papua il 22 maggio, al termine del vertice del G7 in programma questa settimana in Giappone. Durante la visita, Biden dovrebbe incontrare il primo ministro di Papua James Marape e discutere "modalità di approfondimento della cooperazione in merito alla sfide critiche per la regione e per gli Stati Uniti, come il cambiamento climatico, la protezione delle risorse marittime e il sostegno a una crescita economica resiliente ed inclusiva", come dichiarato tramite una nota dalla portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre. (segue) (Res)