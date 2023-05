© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: ex premier Khan invita i suoi sostenitori a protestare in tutto il Paese - L'ex primo ministro e presidente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), Imran Khan, ha sollecitato i suoi sostenitori a condurre proteste "per la libertà" in tutto il Paese, dopo le violente manifestazioni seguite la scorsa settimana all'arresto dell'ex premier, successivamente scarcerato per ordine della Corte Suprema. "La libertà non si ottiene facilmente. Per ottenerla dovete afferrarla, dovete sacrificarvi" ha dichiarato Khan in un messaggio rivolto ai suoi interlocutori attraverso Youtube nella serata di sabato. Il leader del Pti ha sollecitato a organizzare proteste "all'ingresso delle vostre strade e dei vostri villaggi" in tutto il Paese. Khan ha anche affermato di voler riprendere da mercoledì le attività pubbliche tese a sollecitare l'organizzazione di elezioni immediate. (segue) (Res)