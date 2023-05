Ue: Tajani, lavorare per Unione bancaria e fiscale, su Patto stabilità serve accordo comprensivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario lavorare per un’Unione bancaria e fiscale e anche quando si parla di Patto di stabilità serve un accordo comprensivo. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tavolo prima di partecipare al Tavolo di dialogo Vanvitelli in corso oggi al Wereldmuseum di Rotterdam. “La proposta della Commissione è un passo avanti, io credo che dal Patto di stabilità si debbano escludere le spese del Pnrr e quelle per la difesa legate alla guerra in Ucraina. (Res)