Ue: Tajani, scelta Di Maio come inviato nel Golfo non è quella del governo

18 ottobre 2021

- La scelta di Luigi Di Maio come rappresentante europeo per il Golfo persico non è quella del governo. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tavolo prima di partecipare al Tavolo di dialogo Vanvitelli in corso oggi al Wereld Museum di Rotterdam. “E’ una scelta dell’Alto rappresentante Josep Borrell”, ha detto Tajani. (Res)