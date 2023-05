Decreto Ponte: governo pone fiducia in Aula Camera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia era stata già annunciata dall'esecutivo in occasione della conferenza dei capigruppo di Montecitorio. In base al calendario dei lavori, si svolgeranno domani, martedì 16 maggio, dalle 10:30, le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia sul provvedimento, con a seguire, alle 12, la prima chiama per appello nominale. Il termine per la presentazione degli ordini del giorno è fissato per le 15 di oggi. Sempre domani, dalle 13, con prosecuzione notturna, spazio all’illustrazione degli ordini del giorno, all’illustrazione dei pareri del governo ed alle votazioni sugli ordini del giorno. Dopodomani, mercoledì 17 maggio, si terranno, dalle 9, le dichiarazioni di voto finale ed il voto finale. (Rin)