India: Telangana annuncia investimento da 500 milioni di dollari da parte di Foxconn

- Il colosso dell'elettronica taiwanese Foxconn investirà 500 milioni di dollari per la costruzione di uno stabilimento nello Stato di Telangana, nel sud dell'India. Lo ha riferito oggi il capo del governo statale, Chandrashekar Rao, in un messaggio su Twitter, precisando che l'iniziativa contribuirà a creare 25 mila posti di lavoro. Stando a quanto riferito da Rao il 2 marzo scorso, la dirigenza di Foxconn avrebbe espresso l'intenzione di istituire la sua linea di produzione a Hyderabad, la capitale di Telangana. In India, Foxconn ha sinora aperto stabilimenti negli Stati di Andhra Pradesh e Tamil Nadu, deputati all'assemblaggio di iPhone per la statunitense Apple e di altri dispositivi per colossi come Amazon. Inoltre, nel 2022, la multinazionale taiwanese ha siglato un protocollo d'intesa per la creazione di una joint venture con la compagnia estrattiva Vedanta Group. La multinazionale ha inoltre riferito di avere investito 39 milioni di dollari per acquisire circa 319 milioni di azioni nella sua sussidiaria in India, Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Ltd., come parte degli sforzi per espandere la sua filiera nel Sud-est asiatico. A partire dallo scorso anno, il produttore di componenti elettroniche ha infatti tentato di differenziare la sua catena d'approvvigionamento, dopo le proteste e la fuga di manodopera registrata nello stabilimento di Zhengzhou, in Cina, a causa delle draconiane misure di contenimento del Covid-19. (Inn)