Farnesina: in Bahrein il quinto incontro di gruppo consultivo dell’Iniziativa cooperazione Istanbul

- Si è svolto in Bahrein il quinto incontro del Political Advisory Group della Istanbul Cooperation Initiative (Ici), che riunisce Bahrein, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti in un formato regionale di partenariato con l’Alleanza atlantica. Lo riferisce la Farnesina in un comunicato. Ai lavori, aperti dal sottosegretario agli Affari politici del ministero degli Esteri bahreinita, lo sceicco Abdulla bin Ahmed al Khalifa, era altresì presente il Deputy Assistant Secretary General della Nato per gli Affari politici e la politica di sicurezza, Javier Colomina. Per l’Italia, hanno partecipato l’ambasciatrice d’Italia in Bahrein, Paola Amadei, il capo dell’ufficio per l’Alleanza atlantica e le questioni strategiche di sicurezza e politico-militari della Farnesina, Alessandro Cattaneo, e Fabiana De Luca della rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio atlantico. L’evento si è articolato in varie sessioni tematiche nelle quali sono stati analizzati gli ambiti prioritari di cooperazione tra la Nato e i partner Ici, con l’obiettivo di stimolare una riflessione su come approfondire ulteriormente il quadro di cooperazione pratica e il dialogo politico tra Nato e Paesi Ici.(Com)