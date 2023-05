Colombia-Kenya: vicepresidente Marquez propone voli diretti e flessibilizzazione visti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tappa in Kenya segue quella in Sudafrica, dove Marquez ha incontrato l’omologo sudafricano Paul Mashatile, al quale ha avanzato tre proposte: l’apertura di un’ambasciata colombiana nel Paese, una visita ufficiale del governo sudafricano in Colombia e l’ingresso del Sudafrica tra i Paesi garanti del processo di pace tra governo colombiano ed Esercito di liberazione nazionale (Eln). Proposte che “sono state accolte con favore”, ha scritto Marquez in un tweet. Dopo il Kenya, la vicepresidente colombiana si recherà in visita in Etiopia. (segue) (Res)